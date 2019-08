Unbekannte Täter brechen in Schnellimbiss ein

In der Zeit zwischen Sonntag, 4. August 2019, 22 Uhr, und Dienstag, 6. August, 08.10 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Schnellimbiss an der Basilikastraße, indem sie ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes aufbrachen. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entwendeten Bargeld sowie einen Schranktresor. Eine Zeugin hörte aus dem Garten des Hauses gegen 3.50 Uhr ein Geräusch, dachte sich aber nichts weiter dabei. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823-1080.