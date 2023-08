Diebstahl eines Mercedes Sprinter

In der Zeit von Montag (21. August 2023) um 20 Uhr bis Dienstag (22. August 2023) um 5.45 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen KLE – ZF 671 vom Parkplatz eines Drogeriemarktes an der Lindenstraße. Das Fahrzeug trägt die Aufschrift “Akustik- & Trockenbau”. Zeugen, die Hinweise zu dem entwendeten Wagen oder zu verdächtigen Beobachtungen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.