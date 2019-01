Mit einem Tanzkurs im „Lago“ auf Schravelen hat es angefangen. Bettina Wynants-Hardt und Helmut Hardt waren schon immer vom Tango Argentino, der immaterielles Weltkulturerbe ist, angetan. Ein Tanzlehrer aus Krefeld, der besonders für diesen Tanz ausgebildet ist, bot ihn dort an. Tango Argentino hat mit dem Tango, so wie man ihn in Europa kennt und der in den üblichen Tanzschulen zum Standardtanz gehört, nicht viel zu tun.