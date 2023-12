Gästeführerin Margret Meurs zeigte Kevelaer von seiner weihnachtlichen Seite Familienführung im Advent

/ von Verena Pichmann

Warm eingepackt wurden die Familien durch Kevelaer geführt. Foto: VP

Gästeführerin Margret Meurs begrüßte am Samstag, 02. Dezember, sieben Kinder und deren Eltern zu „Advent, Advent – Vorweihnachtliche Familienführung“.

Im Dialog mit den Familien und vor allem den Kindern lieferte sie interessante geschichtliche Hintergründe und unterhaltsamen Anekdoten zu unseren Traditionen im Advent. Wie sah der erste Adventskalender aus? Wer hat den Adventskranz erfunden? Woher kommt der Glaube an den Weihnachtsmann und das Christkind? Warum stellen wir einen Kirschzweig in die Vase? Wo steht der größte Weihnachtsbaum der Welt? Die Gruppe schaute sich die aus Amsterdam stammenden Skulpturen des Heiligen Nikolaus am Eingang des Don Bosco Heims an der Amsterdamer Straße und der Heiligen Barbara im Innenhof neben der Beichtkapelle an. Anschließend ging es zur Krippe in die Basilika, die am ersten Adventswochenende die Verkündigung des Engels an Maria zeigt. An der Krippe traf die Gruppe zufällig auf Pastoralreferent Frank Ingendae, der gerade mit der Krippenandacht beginnen wollte, und nahm spontan daran teil. Nach einem Blick auf ein besonderes Fenster der Basilika gab es noch einen kurzen Zwischenstopp beim großen Weihnachtsbaum auf dem Kapellenplatz u…