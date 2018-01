Nach und nach trudelten die Bewohner der Einrichtungen von der Holbein-, der Linden- und der Dietrich-Bonhoeffer-Straße sowie einer Gruppe aus Sonsbeck in die Gaststätte „Jacobs“ ein, suchten sich einen Tisch und freuten sich auf das, was sie in den kommenden Stunden so erwarten würde bei der „Jacobussitzung“, Kevelaers inklusiver Karnevalssitzung.