Über 40 Sänger des Kevelaerer Männer-Gesang-Vereins trafen sich an der Stätte ihres ehemaligen Vereinslokals „Schiffer“ zu ihrem traditionellen Ausflug. In Begleitung ihrer Damen ging es per Rad bei strahlendem Sonnenschein nach Twisteden, wo der KMGV die heilige Messe in St. Quirinius mitgestaltete. Das Dirigat übernahm Vize-Dirigent Gerhard Löffler, an der Orgel begleitete sie Christian Franken.

Nach dem Gottesdienst versammelten sich die Sänger vor der Kirche und es fand noch ein Ständchen für die Kirchenbesucher statt. Anschließend ging es weiter zum Schafstall in Twisteden, wo ein gemütlicher Frühschoppen, gutes Essen vom Grill und anschließend ein gemütlicher Nachmittag mit viel Gesang stattfand. Mit dem Akkordeon begleitete sie dabei Sangesbruder Josef Coenen.