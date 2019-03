Helau und Alaaf in Kapellen

Am Sonntag, 24. Februar, um 14.11 Uhr startete der 56. Karnevalszug in Kapellen, der wie immer mit tollen Kostümen, roten Clownsnasen und stimmungsvoller Karnevalsmusik gefeiert wurde. Bei so einem schönen Wetter haben sich viele Kevelaerer und Winnekendonker es sich nicht zwei Mal sagen lassen, zum Karnevalszug bis nach Kapellen zu laufen.

Es wurden fleißig von Klein und Groß Süßigkeiten gesammelt. Damit die Jugendlichen ab 16 Jahren sich nicht langweilten, gab es am Abend ein Festzelt zum feiern. Ein DJ sorgte dort für gute Stimmung.

Schon am Freitag, dem 22. Februar, feierten viele Kapellener gemeinsam mit vielen Karnevalisten aus umliegenden Ortschaften eine „Warm-Up Party“ im Karnevalszelt am Markt. Besser hätte die Karnevalszeit nicht starten können.

Jetzt freuen sich viele auf den Karnevalszug in Kevelaer, der am Montag, 4. März, um 14.11 Uhr am Europaplatz startet. Nach dem Karnevalszug gibt es auch hier für die Jugendlichen ab 14 Jahren ein Disco-Zelt zum Feiern. Ein DJ ist auch dabei. Der Eintrittspreis beträgt 3,50 Euro. Die Jugenddisco beginnt um 16 Uhr und endet um 23 Uhr. Wichtig ist es den Ausweis mitzunehmen, denn Einlass ist nur mit gültigen Ausweispapieren. Laut Wettervorhersage soll es regnen, deswegen sollte der Regenschirm nicht vergessen werden.

Leonie Naimor