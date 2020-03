Die Corona-Pandemie gefährdet Familiennachzug von Flüchtlingen

Wenn in diesen Tagen über die Auswirkungen der Corona-Pandemie gesprochen wird, dann fällt in diesem Zusammenhang selten das Wort Kriegsflüchtlinge. Denn tatsächlich gibt es in den Gebieten wie Syrien Menschen, die auf die Zusammenführung mit ihren Familien, die die Flucht nach Europa geschafft haben, hofften – und die nun durch die Schließung der Grenzen nicht mehr die Chance bekommen, zu ihren Verwandten, Kindern und Ehefrauen nach Deutschland zu gelangen. Einen dieser Fälle hat Gudrun Blumenkemper vom Caritasverband Geldern-Kevelaer vor Kurzem noch begleitet und miterlebt.