5.000 Teilnehmende beim Stadtradeln

Rund 5.000 Teilnehmende aus dem Kreis Kleve treten bereits für „STADTRADELN 2023“ in die Pedale. Mehr als 250.000 Rad-Kilometer sind in den ersten Tagen bereits zusammengekommen. Am Montag dieser Woche ist die Aktion in allen 16 Städten und Gemeinden gestartet. Noch bis zum 18. Juni 2023 können die Radfahrerinnen und Radfahrer kräftig Kilometer sammeln, ihrer eigenen Gesundheit etwas Gutes tun und dabei das Klima schonen.

Die STADTRADEL-Homepage www.stadtradeln.de/kreis-kleve zeigt den aktuellen Zwischenstand an: Teilnehmende, gefahrene Kilometer sowie eingespartes CO2 und weitere Infos. Dort ist auch die Anmeldung immer noch möglich – auch, wenn STADTRADELN bereits gestartet ist. Die Bürgermeisterin, die Bürgermeister und der Landrat sind als Botschafterin und Botschafter für die Aktion im Einsatz. Bei einer Staffelfahrt wird symbolisch eine Fahrradtasche und eine Luftpumpe an die Nachbarkommune weitergegeben. Weitere Infos auch online: www.kreis-kleve.de (Suchbegriff: „STADTRADELN“).