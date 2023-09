Marie Kärsting begann ihre Schreibleidenschaft beim KB, nun veröffentlichte sie ihren Debütroman Vom BWL-Studium zum kreativen Schreiben

/ von Lisa Schweren

Stolz präsentiert Marie Kärsting ihren Debütroman „Far From Me“. Foto: privat

Alles begann mit einem Praktikum beim KB und nun kann Marie Kärsting sich über ihren am 31. August erschienen Debütroman „Far From Me“ freuen.Kärsting selbst wohnt nicht in Kevelaer, ist aber durch das Geschäft ihres Vaters Heinz Kärsting am Traberpark Twisteden eng mit der Stadt verbunden. So eng, dass sie 2010, als es Zeit für ein Schulpraktikum war, ihren Weg zum Kevelaerer Blatt fand.

Das Schreiben machte ihr bereits damals große Freude, aber sie entschied sich dennoch nach dem Schulabschluss 2012 für ein BWL-Studium. In den kommenden Jahren schrieb sie immer wieder, aber so richtig klappen wollte es nicht.

Pandemie als Glücksfall

Erst durch die Pandemie 2020 war plötzlich die Zeit da, sich intensiv dem Schreiben zu widmen. „Man konnte ja nicht wirklich was anderes machen, das hat geholfen“, erzählt Kärsting. Aber die richtige Motivation kam durch die Kontaktaufnahme mit anderen angehenden Autorinnen und Autoren, die sie auf sozialen Medien traf. „Statt eines Buch-Clubs haben wir einen Schreib-Club gegründet“, erklärt Kärsting. Diesem Club gaben sie den Namen „Write That Book“, zu Deutsch „Schreib dieses Buch“.

Durch das regelmäßige Feedback der anderen fiel es Marie Kärsting leichter, sich zu motivieren. Als sie dann ihr erstes Buch beendet hatte, ging die Suche nach einer Literaturagentur los, aber auch Direktbewerbungen bei Verlagen ließ Kär…