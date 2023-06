Der Löschzug Wetten lud am Wochenende zum Orientierungslauf der Feuerwehren Schräge Spiele, tapfere Sieger

/ von Franz Geib

Start und Ziel des Orientierungslaufes war der Schulhof der Grundschule in Wetten, wo auch die Gruppen ihre „Laufkarten“ bekamen. Foto: Löschzug Wetten

Großeinsatz am vergangenen Samstag in Wetten: Ein Riesenaufgebot von insgesamt 28 Löschgruppen aus dem gesamten Kreisgebiet und einer aus Xanten-Wardt waren vor Ort, doch von einem Ernstfall konnte zum Glück keine Rede sein. Stattdessen trafen sich die rund 330 Feuerwehrfrauen und -männer an der Grundschule in Wetten zum beliebten Orientierungslauf der Feuerwehren in Kevelaer. Und da war vor allem Spaß angesagt.

Was machen Feuerwehrfrauen und -männer aus dem Kreis Kleve, wenn sie nicht gerade im Einsatz sind? Sie beweisen sich gegenseitig gerne ihre Leistungsbereitschaft. Beim Leistungsnachweis der Feuerwehren, der im August dieses Jahres wie immer in Goch stattfindet, geht es sehr ernst darum, das eigene Können in Praxis und Theorie zu überprüfen. Ein ganz anderer Wettbewerb ist da der Orientierungslauf in Kevelaer, diesmal ausgerichtet vom Löschzug Wetten.

„Es geht hier nicht um Zeiten und Können, sondern mehr ums Vergnügen“, erläutert Mitorganisator Helmut Ingenhaag auf dem Schulhof der Grundschule den Charakter des Spaß-Wettbewerbs. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nahmen es sprichwörtlich mit Spaß, traten leger uniformiert und mit Bollerwagen an der Hand an. Dies war ganz im Sinne des früheren Löschzugführers Leo Holla aus Twisteden, der vor 32 Jahren die Idee zu dem Orientierungslauf entwickelt hatte. Er wollte die örtlichen Löschzüge, die ansonsten an 36…