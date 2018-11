Die Antoniusgilde beging einen gelungenen Königsgalaball

„Lasst uns gemeinsam feiern!“ Mit diesen Worten eröffnete der Präsident der St.-Antonius-Gilde Kevelaer, Wolfgang Toonen, den diesjährigen Königsgalaball zu Ehren des Königs- und Adjutantenpaares Jürgen und Marita Buschhaus sowie Rainer und Thekla Koppers.

Der König hat einiges erreicht in diesem Jahr: erfolgreicher Königsschuss am 1. Mai, Bezirksscheibenkönig und als Tüpfelchen auf dem ‚I’ auch noch die Würde des Stadtbundkönigs.

Zahlreiche geladene Gäste und Gildenbrüder waren seiner Einladung gefolgt, seine großen Erfolge gebührend zu begehen. Unter den Gästen befanden sich: als Jüngster der Schülerprinz der Gilde, Fynn Noah Toonen; Bezirkskönig Dieter Frerix aus Winnekendonk mit Ehefrau Andrea sowie das Ministerpaar Jürgen und Anneliese Matheblowski; Ehrenstadtbundmeister Berti Metsch; der stellvertretende Stadtbundmeister Thomas Nolden; aus den Reihen der Antoniusgilde Ehrenpräsident Rudi van Bühren mit Ehefrau Brigitte.

Als besondere Gäste wurde die Wache aus dem Festjahr 2015 begrüßt. Und last but not least Präses Andreas Poorten. Die befreundeten Schützenbrüder der St.-Petrus-Gilde hatten sich wie jedes Jahr bereit erklärt den Theken- und Kellnerbetrieb zu übernehmen. „Einen Dank von dieser Seite für die vorbildliche Unterstützung!“, betonen die Organisatoren des Balls. Musikalisch wurde der Abend wie schon im vergangenen Jahr von der Band „Two for you“ gestaltet. Die Band gab Vollgas und fand mit den Teilnehmern des Königsgalaballs ein dankbares Publikum. Bis früh in die Morgenstunden wurde getanzt, gelacht und gefeiert. Die Gilde war sich am Ende einig: „Es war ein sehr schöner Höhepunkt des Festjahres unseres Königs- und Adjutantenpaares.“