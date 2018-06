Eine Delegation der Antonius Gilde Kevelaer war mit dem Fahrrad zum Bezirkschützenfest angereist mit dem Ziel, ihren amtierenden König Jürgen Buschhaus bei seinem Wettkampf zu unterstützen. Am Ende des Tages stand fest, dass es ein erfolgreicher Ausflug war. Buschhaus errang mit 28 von 30 Ringen den Titel des Scheibenkönigs, welcher ihn berechtigt beim Bundeskönigsschießen im September in Xanten für die Gilde und den Bezirksverband an den Start zu gehen. Nicht minder erfolgreich war Ashley Faahsen in der Schülerklasse.

Der Titel Bezirksscheibenprinzessin ging damit ebenfalls nach Kevelaer. Fynn Toonen wurde, ebenfalls mit 28 Ringen, zweiter bei den Schülern. In der Mannschaftswertung erreichte die St. Antonius Gilde mit den Schützen Wolfgang Reykers, Christof Humm und Jürgen Buschhaus mit 137 Ringen den ersten Platz. Isabel Bayer-Giesen erlangte den zweiten Platz beim Damen-Pokal. Charlyne Faahsen wurde mit 47 Ringen Zweite in der Einzelwertung. Das gleiche Ergebnis erzielte Jürgen Buschhaus, ebenfalls der zweite Rang. Die Jugendmannschaft belegte Platz drei mit 124 Ringen.