Es gab kreative Beiträge zum Thema „Freizeit“

Wie würde die Grenzregion aussehen, wenn Niederländer und Deutsche nicht in Freiheit zusammenleben könnten? Was können Deutsche und Niederländer voneinander lernen? Und wie sehen die nächsten 75 Jahre aus?

Mit diesen und anderen Fragen haben sich deutsche und niederländische Schüler in den vergangenen Wochen beschäftigt. Ihre Ideen und Vorstellungen haben sie in kreative Beiträge gegossen und damit am Schulwettbewerb der Euregio Rhein-Waal teilgenommen.

Unter dem Motto „75 Jahre Freiheit – Leben in der Grenzregion“ hatte der Verband dazu aufgerufen. Die Gewinner des Wettbewerbs stehen nun fest und werden abschließend in der kommenden Zeit bei Überraschungsbesuchen von Vertretern der Euregio Rhein-Waal an den jeweiligen Schulen ausgezeichnet.

„Insgesamt haben 470 Schüler von 20 Schulen am euregionalen Schulwettbewerb teilgenommen“, freut sich Projektkoordinatorin Heidi de Ruiter von der Euregio Rhein-Waal. „Die Schüler haben insgesamt 31 Beiträge zum Thema Freiheit eingereicht.“ Zum großen Teil sind kleine Filmchen, Plakate oder Instagram-Storys entstanden. „So vielfältig wie das Wettbewerbsthema ist, sind auch die Einsendungen“, findet de Ruiter. Sie lobt die Qualität der Beiträge, die nun von einer fachkundigen fünfköpfigen Jury begutachtet und bewertet wurden.

Neben der inhaltlichen Qualität und dem Bezug zum Thema „75 Jahre Freiheit – Leben in der Grenzregion“ flossen auch die Kriterien Kreativität, Originalität und Nachbarsprache in die Bewertung ein.

Die Gewinner stehen bereits fest – und sie alle haben eine Auszeichnung verdient, so de Ruiter: „Uns wurde schnell klar, dass alle Schüler viel Arbeit und Energie in das Projekt gesteckt haben. Die Jury war sich trotzdem schnell einig, welche Klassen besonders gute Ergebnisse eingereicht haben.“ Es werden insgesamt zehn Preise verliehen – jeweils drei für die besten Einsendungen aus Deutschland, den Niederlanden und von deutsch-niederländischen Kooperationen sowie ein Sonderpreis. Die Gewinner dürfen sich über Geldpreise für die Klassenkasse freuen.

Geehrt werden sie persönlich von Vertretern der Euregio Rhein-Waal. Sie statten den platzierten Klassen und Gruppen in den nächsten Wochen Überraschungsbesuche ab und überreichen ihnen ihre Geldpreise und Urkunden. Man versuche auf diese Weise, noch einmal mit den Schülern ins Gespräch zu kommen und mehr über ihre Intention der Wettbewerbsbeiträge zu erfahren.

Weitere Informationen zum Wettbewerb unter www.euregio.org/schulwettbewerb.