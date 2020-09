Den Ordner in der Hand, rief Andrea Foitzik den Sportlern die aktuellen Zwischenzeiten beim 800- und 3000-Meter Lauf zu. „Da muss ein Endspurt her“, meinte sie angesichts der Zeit ihres 17-jährigen Sohnes Christian, der sich für die 800 Meter eine Zeit von 2:45 Minuten vorgenommen hatte, um das Goldene Sportabzeichen zu absolvieren. Am Ende lag er knappe sechs Sekunden drüber, was ihm aber nichts ausmachte. „Einmal darf man Silber haben. Ich habe trotzdem Gold, das tut mir nicht weh.“