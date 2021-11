KSV-Skater*innen bekommen erstes Einheitsoutfit

In der vergangenen Woche war es endlich so weit: Für die neue Skateboard-Abteilung „Lass Rollen“ des Kevelaerer Sportvereins, die inzwischen aus über 90 Mitgliedern besteht, gab es das erste Einheitsoutfit. Eine Sweat-Jacke wurde durch die Firma Mutter & Kind gesponsert, den entsprechenden Aufdruck hat der KSV beigesteuert. Die Übergabe erfolgte beim Training durch „Mutter & Kind“-Inhaber Dirk Winkels an den Abteilungsleiter Thomas Meyer und seine Sportler*innen.