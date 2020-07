Nach ca. 17 Monaten Bauzeit wurde das „Kerpenkate-Haus“ (so wird es zukünftig heißen) an der Hüls durch den Architekten Egon Verhoeven offiziell an die Kerpenkate-Stiftung als Bauherrin übergeben. Zu diesem Anlass wurde das Mehrfamilienhaus durch Pfarrerin Karin Dembek von der Evangelischen Kirche sowie durch den Diakon Helmut Leurs von der katholischen Gemeinde St. Antonius eingesegnet.