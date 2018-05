Es war so etwas wie Wehmut zu spüren, als Matthias David, Nachlassverwalter der Henschel-Werke, und Indra Peters, die Pädagogin des Niederrheinischen Museums, ein paar Minuten vor der allerletzten Führung noch vor der Museumstür zusammenstanden. „Das wächst einem so ans Herz“, würde Peters später zum Auftakt der Führung sagen.

„Eine richtig schlüssige Erklärung gibt es nicht“, meinte David, als er darüber nachdachte, was die Menschen an der Ausstellung so derart in den vergangenen zwölf Wochen fasziniert hat.

Weit über 5.000 Gäste hatten in den drei Monaten den Weg zu der Ausstellung gefunden – ein phänomenales Ergebnis angesichts des Wagnisses, einen völlig unbekannten Künstler in diesem Rahmen überhaupt zu präsentieren.

„Irgendwie ist es das ganze Paket aus der hohen Qualität der Werke an sich, aus der Lebensgeschichte von Henschel und der Tatsache, einen Kunstschatz gefunden zu haben“, lautete seine Annäherung. „Das…

