Marshmello, W&W und Felix Jaehn weitere Headliner bei Parookaville

Das Line-Up der ‚City Of Dreams‘ wächst weiter, knapp 30 neue DJs stehen für die sechste Edition von Parookaville (17. bis 19. Juli) am Airport Weeze fest. Für Wochenend-Bürger ist ab sofort ein limitiertes Kontingent neuer Combi Visa für Samstag und Sonntag im Ticketshop erhältlich.

Mit Marshmello kehrt einer der weltweit gefragtesten DJs (#5 DJ Mag Top100) nach Parookaville zurück. Markenzeichen des US-amerikanischen Future-Bass und Trap Produzenten sind sein weißer Smiley-Helm und reichlich Superlative: Sein virtuelles Konzert im Online-Spiel „Fortnite“ sahen in 2019 über 10 Mio. Gamer, seine Single „Happier“ ist milliardenfach gestreamt und hielt sich ein ganzes Jahr auf #1 der Billboard Dance Charts.

Das niederländische Erfolgs-Duo W&W reist bereits zum dritten Mal als Mainstage-Headliner nach Parookaville ein. Nach ihren Anfängen im Trance sind die Niederländer seit Jahren weltweit mit ihrem mitreißendem Progressive-Sound erfolgreich, den sie mit aktuellen Pop-Hits und Rock-Klassikern mashen. Ihr Set von der Parookaville-Mainstage 2019 ist weiterhin eins der meistgeklickten im Netz.

Dritter Headliner-Neuzugang ist Felix Jaehn. Bereits seit seinem „Cheerleader“-Remix ein globaler Diamant- und Platin-Künstler, ist der Hamburger in den letzten Jahren zu einem der erfolgreichsten Dance-Stars weltweit aufgestiegen. Über zwei Milliarden Streams verzeichnen seine Remixe und Eigenproduktionen aktuell, Auftritte bei den renommiertesten Festivals sind selbstverständlich. In Parookaville war Jaehn seit der Gründung jedes Jahr am Start.

Hinzu kommen auf der Mainstage mit dem Niederländer Quintino und dem kanadischen Brüder-Duo DVBBS zwei weitere Highlights, deren Erfolgsgeschichten in den nächsten Jahren problemlos noch bis in die Headliner-Riege führen können.

Und auch im Ticketshop gibt es eine Neuerung: Dank zusätzlicher Tagesparker-Kapazitäten steht auf Nachfrage vieler Fans nun erstmals ein limitiertes Kontingent von Combi Visa für Samstag und Sonntag zur Verfügung.