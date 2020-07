Das Ende für den Schilderwald

Es war kein übersichtlicher Anblick mehr, der sich Besuchern von Kevelaer an der Ortseinfahrt Gelderner Straße / Ecke Südstraße bot. Immer mehr Schilder ortsansässiger Firmen waren dort in den letzten Jahren zusammengekommen – grundsätzlich eine positive Entwicklung für den Wirtschaftsstandort Kevelaer. Doch der Schilderwald sorgte längst mehr für Verwirrung denn für Durchblick. So nahm sich der ebenfalls dort ansässige Pflanzengroßhändler Gasa Group Germany der Sache nun an, trommelte die umliegenden Firmen zusammen und erarbeitete mit einer Fachfirma ein neues Schilderkonzept.

„Die Beschilderung brauchte wirklich dringend eine Überarbeitung“, sagt Oliver Kessel, Geschäftsführer der Gasa Group Germany. „Wir sind gerne in Kevelaer und so soll es auch unseren Mitarbeitern und den Anwohnern gehen. Daher gehört es zu unseren erklärten Zielen, das Umfeld unseres Pflanzenhandels wo es geht attraktiver zu gestalten. Und selbstverständlich sollen uns auch Besucher, Kunden und Lieferanten mit den neuen Schildern besser finden. Wir freuen uns sehr, dass sich alle Firmen an der Südstraße unserem Vorschlag für diese Verbesserung angeschlossen haben.“

Statt vieler kleiner Einzelschilder gibt es an der Gelderner Straße nur noch zwei übersichtliche Tafeln, auf denen alle Firmen in einheitlichem Bild aufgeführt sind. Platz für weitere Firmen ist auf den Schildern ebenfalls eingeplant. Über die Südstraße wird das Konzept dann durch weitere Leitschilder fortgeführt.