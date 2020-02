Gestern ist passiert, was Epidemiologen nur für eine Frage der Zeit hielten: Auch in Nordrhein-Westfalen ist der erste Fall einer Infektion mit jenem Coronavirus aufgetreten, das die Atemwegserkrankung Covid-19 verursacht. Gleichzeitig mehren sich die Länder, die das Virus erreicht hat. Was bedeutet das? Das KB hat zusammengefasst, was die Wissenschaft bislang über den Erreger und die Krankheit weiß.