„Butzon & Bercker“ feiert 150-jähriges Bestehen

Das Familienunternehmen Butzon & Bercker GmbH in Kevelaer feiert in diesem Jahr das 150-jährige Firmenbestehen. Gestartet mit einer Buchbinderei, die Franz Hermann Bercker 1870 einrichtete, erschienen 1878 die ersten eigenen Publikationen und der Verlag Butzon & Bercker wurde gegründet. Die Entwicklung vollzog sich dabei vom päpstlich ernannten „Verleger des Heiligen Apostolischen Stuhls“ zu einem modernen Unternehmen mit derzeit mehr als 100 Mitarbeiter*innen. Heute ist Butzon & Bercker mit seinen mehr als 4000 lieferbaren Produkten ein wichtiger Anbieter für christliche Geschenkartikel und Bücher in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Christliche Werte erlebbar zu machen, dem Handel qualitative Produkte anzubieten, die außerdem bleibende Botschaften vermitteln – da sieht sich das Unternehmen Butzon & Bercker seit fünf Generationen. Die Verzahnung der Unternehmensbereiche – Kunstmanufaktur mit eigener Bronzegießerei, Buch- und Grußkartenverlag und seit 1998 die Logistiksparte – ist dabei ein wesentlicher Baustein der unternehmerischen Entwicklung.

„Mit Dankbarkeit und auch ein wenig Stolz blicke ich auf unsere 150-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Mein besonderer Dank gilt unseren treuen Kunden, den vorangegangenen Generationen der Familie Bercker sowie den ehemaligen und den heutigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit ihren Ideen und ihrem Einsatz den Erfolg von Butzon & Bercker erst möglich gemacht haben. Die christlichen Werte werden auch zukünftig unser unternehmerisches Handeln bestimmen und die Herausforderungen der Zeit nehmen wir optimistisch an“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Markus Bercker.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Feierlichkeiten zum Firmenjubiläum im Jahr 2021 nachgeholt.