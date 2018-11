Zur 7. Gesundheitsmesse begrüßte Ellen Borman, stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirates der Wallfahrtsstadt, neben den zahlreichen Besuchern auch die 21 Partner im Dienste der Gesundheit, die mit vielen praktischen Angeboten und zielorientierter Beratung den Menschen Hilfestellungen bieten und das Leben erleichtern wollten.

„Eines verbindet uns alle heute an dieser Stelle: das Interesse an der Pflege und Erhalt unseres höchsten Gutes, unserer Gesundheit“, so Borman. Es sei klar, dass alle gesund bleiben wollten, um am Leben mit Familie, Freunden und Bekannten teilhaben zu können und bis ins hohe Alter aktiv und fit bleiben wollten. Bedauerlicherweise würden viele erst realisieren, wie wichtig die Gesundheit ist, wenn sie verlorengegangen sei, ergänzte sie ihre Ausführungen.

Zusammenhalt

Brigitte Middeldorf, stellvertretende Bürgermeisterin, bedankte sich bei dem Seniorenbeirat für die Organisation und be…

