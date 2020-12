Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Am Freitag, 11. Dezember, zwischen 13 und 14 Uhr, wurden auf der Kurt-Schumacher-, bzw. Heilmannstraße bislang neun Fahrzeuge durch Kratzer im Lack beschädigt. Auffällig war hierbei, dass diese Kratzer durchgängig in waagerechter Form erfolgten. Ein Anwohner gab einen Hinweis auf ein Kind, welches zu dieser Zeit sehr nah an den geparkten Fahrzeugen vorbeigelaufen sei. Beschreiben könne er das Kind als männlich, 7-8 Jahre, blondes, längeres Haar. Bekleidet sei es mit einem grünen Anorak und einer Stoffmaske und einem Tornister gewesen. Weitere Hinweise bitte an die Polizei Kevelaer unter der Rufnummer 02832/9200.