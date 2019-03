Blaue Lackspuren verraten den Täter

Am Mittwoch (06. März) in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen grauen VW Touran, der auf dem Peter-Plümpe-Platz abgestellt war. Es entstand ein Schaden an der Tür hinten links, vermutlich durch die geöffnete Tür eines daneben abgestellten Fahrzeugs. Es blieben blaue Lackspuren zurück. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon: 02823/1080.