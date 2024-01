Karnevalisten blicken auf die 5.Jahreszeit

Für den Vorstand des VFR Blau-Gold Kevelaer war die Adventszeit zwar auch schön und besinnlich, aber der Blick ist auch schon lange auf die Zeit nach Weihnachten und damit auf die Sitzungen und den Rosenmontag gerichtet. Denn schließlich ist die Session 2023/ 2024 sehr kurz und hat ihren Höhepunkt bereits am 12.02.2024 mit dem Rosenmontagsumzug erreicht. Auftakt der Session war die Wallfahrt der Karnevalisten am 05.11.2023, die wieder einmal sehr erfolgreich durchgeführt werden konnte. Unter dem diesjährigen Motto „Mit Jubel, Trubel, Heiterkeit durch Kevelaer´s 5te Jahreszeit“ will der VFR auch für die verbleibenden Wochen und Tage wieder Frohsinn und gute Laune unter dem närrischen Volk verbreiten.

Für den “Bunten Nachmittag für Jung und Alt“ am Freitag, 02.02.2024, und für die Kindersitzung am Sonntag, dem 04.02.2024, jeweils ab 15.11 Uhr im Bühnenhaus können die Karten im Rathaus (Kevelaer Marketing) sowie, falls noch vorhanden, an der Tageskasse im Konzert- und Bühnenhaus erworben werden.

Die Karten für die Große Kappensitzung am Samstag, 03.02.2024, ab 19.11 Uhr bringt der VFR selbst unters Narrenvolk. Diese können per E-Mail über sitzungen@vfrblaugoldkevelaer.de reserviert werden. Die Karten werden dann am Freitag, dem 26.01.2024, zwischen 18.30 Uhr und 20.00 Uhr im VFR- Vereinslokal „Zur Schanz“ gegen Zahlung des Eintrittspreises ausgegeben.

Am Altweibertag, 08.02.2024, heißt es wieder, das „Rathaus“ zu stürmen. Dass der Rathaussturm nun schon seit Jahren im Konzert- und Bühnenhaus stattfindet, dürfte allen bekannt sein. Alle Närrinnen und Narren sind dazu ab 11.11 Uhr herzlich eingeladen. Wer dem Bürgermeister am Altweibertag den Schlüssel entreißen will, wird an dieser Stelle natürlich noch nicht verraten.

Auch die Vorbereitungen für den Rosenmontagsumzug am 12.02.2024 laufen ebenfalls bereits auf Hochtouren. Der Umzug startet ab 14.11 Uhr vom Europaplatz. Dafür können sich immer noch Kurzentschlossene unter zugleitung@vfrblaugoldkevelaer.de per E-Mail anmelden.