Unbekannte stehlen Zigarettenpackungen aus Getränkemarkt

Die Täter*innen brachen am Sonntag in das Geschäft ein. Dabei wurden sie von einer Videokamera aufgezeichnet.

Am Sonntagabend, 14. Februar 2021, gegen 18.20 Uhr, schlugen unbekannte Täter*innen ein Fenster an einem Getränkemarkt an der Weezer Straße ein. Durch das zerstörte Fenster kletterten sie ins Innere und entwendeten eine derzeit unbestimmte Menge Zigarettenpackungen aus dem Kassenbereich. Eine Videokamera nahm den Diebstahl auf. Die Fluchtrichtung ist unbekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Feststellungen nimmt die Kripo Goch unter Tel. 02823-1080 entgegen.