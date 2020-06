„Atempause im August“ läuft als „Lightversion“

Ein Sommer in Kevelaer ohne die „Atempause im August“? Für Veranstalter, Unterstützer und Teilnehmer der noch jungen „Tradition“ in Kevelaer ist das einfach undenkbar. Deswegen findet das Event in diesem Jahr trotz der aktuellen Situation als „Lightversion“ statt und feiert sein 5-jähriges Bestehen. Die stetig steigenden Teilnehmerzahlen aus den Vorjahren dürften damit zwar nicht erreicht werden, dennoch: Diese immer beliebter werdende Veranstaltung in der Corona-Krise ganz unter den Tisch fallen zu lassen, ist für die Wallfahrtsstadt wohl keine Option.

Dank der Unterstützung der Volksbank an der Niers darf also Vorfreude auf Fitness, Auspowern und Entspannung unter freiem Himmel aufkommen. In Kooperation mit dem „KreisSportBund“ Kleve und der AOK Rheinland/Hamburg sowie zahlreichen lokalen Partnern bietet die Wallfahrtsstadt Kevelaer den Teilnehmern vom 13. Juli 2020 bis 7. August 2020 ein kostenfreies vielfältiges Sport- und Entspannungsprogramm im Solegarten St. Jakob an. Über 30 verschiedene Sport- und Entspannungsangebote warten im Veranstaltungszeitraum von vier Wochen auf die „Atempausler“. Neben bekannten Kursen wie Yoga, Tai Chi oder Nordic Walking gibt es in diesem Jahr auch drei ganz neue Kursangebote.

„Kevelaerer Boulen“

Aus Frankreich bekannt ist das Kugelspiel auf öffentlichen Plätzen – Boule. Durch die im Solegarten St. Jakob speziell angelegte Fläche ist die „Atempause im August“ in diesem Jahr um den neuen Partner „Kevelaerer Boulen“ reicher. Der Sport erfordert nicht die absolute körperliche Fitness, dafür etwas Geschick und Konzentration.

„Kneipp-Einführung“

Der Kneipp Verein Gelderland e.V. bietet erstmalig die „Kneipp-Einführung“ im Tret- und Armbecken des Solegarten St. Jakobs an. Dieser Kurs basiert auf der Philosophie von Sebastian Kneipp, die auf den fünf Prinzipien Wasser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung und Balance gründet.

„Schnuppertennis“

Direkt anschließend an den Solegarten St. Jakob befindet sich die Anlage des Tennisvereins Blau Weiß Kevelaer 1976 e.V., der in diesem Jahr als neuer Partner die „Atempause im August“ unterstützt. Es wird „Schnuppertennis“ für Jung und Alt angeboten, jeweils ein Kurs für Anfänger und einer für fortgeschrittene Tennisfans. Maximal vier Personen pro Kurs können mitmachen. „Laufen, schlagen, den Gegner jagen – Tennis ist in Taktik und Dramatik einzigartig und erfordert strategisches Denken wie beim Schach sowie mentale Stärke“, heißt es in der Kursbeschreibung.

Vorher anmelden

Natürlich müssen einige Dinge bei der Umsetzung des Veranstaltungsformats in diesem Jahr berücksichtigt werden. Bisher konnten Kursteilnehmer ohne vorherige Anmeldung in die verschiedenen Angebote der „Atempause im August“ reinschnuppern. Diese Spontanität können die Organisatoren in diesem Jahr leider nicht bieten, da die Teilnehmerzahl bei fast allen Kursen aufgrund des vorhandenen Platzes und den einzuhaltenden Hygienevorschriften auf maximal 50 Personen beschränkt ist. Aus diesem Grund müssen sich Teilnehmer in diesem Jahr bereits im Voraus Gedanken machen, an welchem Kursangebot sie teilnehmen möchten. Der detaillierte Kursplan ist auf www.kevelaer-tourismus.de abrufbar. Jeder Teilnehmer kann sich pro Woche für drei Kurse seiner Wahl anmelden. Die ausgewählten Kurse einfach per E-Mail an atempause@kevelaer.de senden und die eigenen Kontaktdaten (Vorname, Name und Telefonnummer) hinzufügen. Die Aufnahme der persönlichen Daten dient ausschließlich zur Erstellung einer Teilnehmerliste pro Kurs.

Nicht nur die vorherige Kursanmeldung ist in diesem Jahr notwendig, auch vor Ort sind einige Dinge zu beachten. Die Wallfahrtsstadt Kevelaer bittet alle Teilnehmer, sich vor Kursbeginn über die Zufahrt der Twistedener Straße im Empfangsgebäude anzumelden. Außerdem ist das Tragen eines selbst mitgebrachten Mund-Nasen-Schutzes Pflicht und dieser darf nur während des Kurses abgelegt werden. Es muss darauf geachtet werden, den Abstand von 1,5 Metern einzuhalten. Benötigtes Material für den Kurs, beispielsweise eine Sportmatte, muss selbst mitgebracht werden. Getränke und Obst stehen dank des großzügigen Engagements von Edeka Brüggemeier bei der Ankunft zur Mitnahme auf den eigenen Platz zur Verfügung.

Ein echtes Highlight war in den vergangenen Jahren immer der traditionelle Abschlussabend der „Atempause im August“. Hier hatten die Kursteilnehmer die Möglichkeit, noch einmal ins Gespräch zu kommen und sich über die Erfahrungen der vergangenen Wochen auszutauschen. Den perfekten Rahmen bot hierfür das Open-Air-Kino mit einem Film auf der Freiluft-Leinwand. Leckeres vom Grill, Popcorn und kühle Getränke durften hier natürlich auch nicht fehlen. In diesem Jahr kann diese Tradition aufgrund der aktuell bestehenden Vorgaben leider nicht aufrechterhalten werden. Der Abschlussabend wird daher nicht stattfinden.