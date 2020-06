Polizei sucht die Halter zweier beschädigter Autos

Die Fahrzeuge wurden am Samstag, 30. Mai 2020, auf dem Parkplatz eines Gartencenters in Kevelaer beschädigt. Die Verursacherin meldete den Vorfall zwei Tage später der Polizei.

Am vergangenen Montag, 1. Juni 2020, erschien die Fahrerin eines schwarzen VW Golf auf der Wache in Kevelaer und gab an, am Samstag vorher, 30. Mai 2020, gegen 10.15 Uhr beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Gartencenters in Kevelaer zwei PKW beschädigt zu haben. Leider konnte sie keine weiteren Angaben zu den beiden Autos machen, die auch nicht mehr am Unfallort waren. Die Polizei Goch bittet daher die beiden unbekannten Fahrzeughalter, deren Autos zur genannten Zeit auf dem Parkplatz standen und beschädigt wurden, sich unter Tel. 02823-1080 zu melden.