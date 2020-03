Am Ende wurde es nochmal eng

Nach einer dreiwöchigen Spielpause ging es für die Mädchen und Jungen der Handball E-Jugend des KSV weiter mit dem Heimspiel gegen den SV Schermbeck. Schon beim Aufwärmen konnte man sehen, dass der SV Schermbeck viel Wert auf eine konsequente Abwehr legt.

So waren auch Torszenen zu Anfang des Spiels Mangelware. Auch der KSV stand in der Abwehr gut und so neutralisierten beide Mannschaften die Angriffsversuche meist erfolgreich. Das Schermbecker Angriffsspiel war dabei auf ihren stärksten Spieler ausgerichtet, der mit neun Treffern auch Torschützenkönig diese Spiel werden sollte.

Der KSV hatte seine Mühe, den Jungen an seinen Abschlüssen zu hindern. Der SV ging nach 13 Minuten mit 7:4 in Führung. Anschließend brachte der KSV aber mehr Entschlossenheit in seine Torbemühungen und zusammen mit zwei Tempogegenstößen schaffte die Mannschaft noch den 7:7 Ausgleich zur Halbzeit.

Nach der Pause ging es ausgeglichen weiter. In der 35. Spielminuten brachten dann aber ein Tor von Jona Stevens und drei Tore von Mats Herbe den KSV mit 14:10 in Führung. Eigentlich ein guten Polster, dachten sich auch die zahlreichen Zuschauer, aber der KSV wollte das Ergebnis nur noch verwalten. So kam Schermbeck nochmals auf 14:13 heran und die letzten Sekunden wurden nochmal sehr spannend. Letztendlich hielt Torfrau Delal Ayhan mit einer sehr guten Leistung den Heimspielerfolg fest.

Beim nächsten Spiel ist der KSV klarer Favorit

Für den KSV spielten im Tor Delal Ayhan. Auf dem Feld waren Jos Thyssen, Jona Stevens (3 Tore), Leon Wehling (1 Tor), Maxemilian van de Loo (1 Tor), Mats Herbe (5 Tore), Julian Beckmann, Paul Eric Marquina Kirchesch, Tristan Goldkuhle, Jesper van der Heijden, Fee Rieger und Matti Bräuer (4 Tore) erfolgreich.

Weiter geht es für das Team am Sonntag, 15. März, um 14.30 Uhr beim TuS Xanten. Da Xanten bisher noch kein Spiel in der Kreisliga gewonnen hat, geht hier der KSV als Favorit ins Rennen.