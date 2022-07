Der 16-jährige Luis Janßen reiste mit der Junioren-Nationalmannschaft im Tischfußball zur WM Weltmeistertitel geht nach Kevelaer





Wenn Luis Janßen von seinem jüngsten Trip nach Frankreich berichtet, könnte man fast meinen, es handle sich um einen völlig gewöhnlichen Urlaub. Mit größter Gelassenheit erzählt der 16-jährige Kevelaerer von seinen Erlebnissen. Und die bestanden nicht etwa aus Strandbesuchen, Schnorcheln und Sightseeing. Nein, der junge Sportler hat sich in Nantes seinen zweiten Weltmeistertitel im Tischfußball gesichert. Und damit’s nicht langweilig wird, steht nun bereits das nächste Ziel auf dem Plan.

„Die WM in Nantes war schon ein Knaller“, berichtet Luis‘ Vater Guido Janßen. Der Kevelaerer ist selbst seit vielen Jahren im Tischfußball aktiv und hat seinem Sohn die Leidenschaft quasi mit in die Wiege gelegt. Dass sein Sprössling nun tatsächlich in jungen Jahren schon so große Erfolge einfährt, darauf ist er mächtig stolz – fast ein bisschen mehr als das Nachwuchstalent selbst. „Für Papa war das schlimmer als für mich“, bestätigt der 16-Jährige lachend mit Blick auf die emotionalen Tage in Frankreich.

Nicht der erste WM-Titel

Seit 2020 spielt Luis Janßen in der deutschen Junioren-Nationalmannschaft. Bereits bei der WM 2019 in Spanien konnte er sich im „Classic Doppel“ den Weltmeistertitel sichern. Im vergangenen Jahr holte er sich dann den Deutschen Meistertitel der Junioren im U16-Doppel. Nun konnte er vom 28. Juni bis 3. Juli mal wieder unter Beweis stellen, dass „Kickern“ weit mehr als ein Kneipenspo…