Auf dem Pumptrack geht‘s auch im Winter weiter

Für alle Fans von Mountainbike, BMX und Co. gibt‘s in Winnekendonk ein besonderes Sport-Highlight: Direkt neben dem Parkplatz an der Niersstraße ist ein „Pumptrack” angelegt worden (das KB berichtete). Erd-Pumptracks können nicht nur von Jugendlichen und Erwachsenen mit allen Mountainbikes und BMX-Rädern befahren werden, auch Kinder mit Laufrädern können sich auf der Bahn austoben.

Erdhügel waren auf dem Gelände, das der Stadt Kevelaer gehört, schon vorher vorhanden. Mit weiteren Materialien wurde das Areal in Gemeinschaftsarbeit erweitert und zu einem richtigen Pumptrack entwickelt. Die Strecke kann auch in Zukunft jederzeit erneut umgebaut oder erweitert werden. Außerdem ist die Bahn das ganze Jahr über nutzbar.

Das besondere an Pumptracks: Durch Verlagerung des Eigengewichtes kann der Parcours gefahren werden, ohne in die Pedale zu treten – eine echte Herausforderung für Klein und Groß.

Projekt in Gemeinschaftsarbeit

Umgesetzt werden konnte das Projekt des Ideengebers Adrian Weber durch die Unterstützung der Landjugend Winnekendonk-Achterhoek und des Heimatverein „Ons Derp“ Winnekendonk e.V. sowie vieler weiterer Helferinnen und Helfer.

Man hoffe, „mit diesem Projekt einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung unserer dörflichen Struktur zu schaffen. Dass dabei keine Flächen versiegelt werden, war ein weiterer Anlass für uns, dieses Projekt zu begleiten“, erklärte bereits zu Beginn der Arbeiten Gerd Ophey, Vorsitzender des Heimatvereins.

Besucherinnen und Besucher der Anlage werden gebeten, die Parkplätze an den Tennisplätzen in Winnekendonk, Niersstraße 39, zu nutzen.