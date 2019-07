ABBA Tribute Concert

„ABBA – The Tribute Concert“ kommt am 5. Februar 2020 in das Konzerthaus nach Kevelaer. Mit Waterloo eroberten ABBA 1974 den Pop-Olymp, in den darauf folgenden Jahren schrieben sie Musikgeschichte.

Keine andere Band schenkte der Welt ein vergleichbares musikalisches Gesamtwerk. Das Konzert will die Faszination dieser großartigen Band und der dazugehörigen Ära perfekt einfangen. In der Tribute-Show erklingen die großen Hits detailgetreu, Live und dennoch in musikalischer Studioqualität. Eine professionelle Lichtshow unterstreicht mit den knalligen Farben der Siebziger den unverwechselbaren Retro-Look. Tickets mit „Frühbucherrabatt“ sind erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen sowie unter Telefon: 0365/5481830 und www.abbathetributeconcert.de.

Foto: speyer24news.de