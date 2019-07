Am 25. Januar 2020 ist sie in Kevelaer

Mit dem Lied „Erinnerung“, welches Angelika Milster als Grizabella bei der deutschsprachigen Erstaufführung des Webber-Musicals „Cats“ am Theater an der Wien sang, begann ihre Karriere als erfolgreiche weibliche Musicaldarstellerin in Deutschland.

Aber nicht nur eine einzigartige Künstlerin betrat die Bühne, sondern eine Diva im positiven Sinne, die sich ihrer „Einzigartigkeit“ bewusst ist und ihre Rollen ausgiebig zelebriert. Seither ist sie in unzähligen Fernsehshows, bei Konzerten, in Talkshows, in Filmen und auf der Theaterbühne für ihre Fans zu sehen. Ihre künstlerische Wandlungsfähigkeit beeindruckt und begeistert dabei seit über drei Jahrzehnten Publikum und Kritiker gleichermaßen.

Jetzt geht die Künstlerin mit ihrem Konzertprogramm „Milster singt Musical“ auf eine Reise durch das von ihrem Publikum bevorzugte Genre und präsentiert Musical-Hits live.

Mit dabei: Die größten Hits aus Musicals wie Mamma Mia, Der Kuss der Spinnenfrau, Tarzan, Ich war noch niemals in New York, Der König der Löwen, Die Schöne und das Biest und anderen.

Komplett live präsentiert sie ein abendfüllendes Programm aus Melodien, die jeder kennt, jeder liebt und jeder mit seinen eigenen Erinnerungen verbindet.

Ab sofort gibt es für diese Tournee Tickets ab 35,90 Euro an allen bekannten VVK-Stellen und VVK-Systemen. Außerdem unter: www.adticket.de, Hotline: 0180/6050400.

Am Samstag, 25. Januar, 2020 um 20 Uhr ist Angelika Milster mit dem vorletzten Auftritt in Kevelaer zu Gast, bevor es zum letzten Auftritt dieser Tournee nach Oberursel geht.