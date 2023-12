Jahreskonzert des Musikvereins Wido

Unter dem Motto „Mit uns in Takt“ spielte der Musikverein Winnekendonk sein Jahreskonzert vor vollbesetztem Haus in der Öffentlichen Begegnungsstätte in Winnekendonk.

Die Besucherinnen und Besucher erlebten einen sehr abwechslungsreichen musikalischen Abend, bei dem der Verein das Ergebnis von zahlreichen Proben unter der Leitung von Hans-Gerd Stienen präsentierte und zeigte, wie toll moderne Blasmusik klingen kann. Auch die Jugendgruppe des Musikvereins stellte ihr Können unter Beweis und erfreute das Publikum mit einer Reihe kleiner Stücke.

Neben den musikalischen Highlights des Konzertes freute sich der Vorsitzende Markus Aben ganz besonders darüber, dass in diesem Jahr nicht weniger als acht (!) Vereinsmitglieder ein Vereinsjubiläum begehen konnten. Geehrt mit Urkunde und Nadel wurden für 25jährige Mitgliedschaft Simona Verhoeven und Claudia Lucyga, für 40jährige Mitgliedschaft Georg und Christoph Drißen, Georg Derks, Josef Blenkers und Georg Eilmanns. Für 50 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurde Karl-Josef van den Berg ausgezeichnet.

Der Vorsitzende dankte den Mitgliedern für ihre lange Treue und das Engagement für den Musikverein Winnekendonk.