Dürfen die deutschen Fußball-Fans auch in diesem Jahr auf ein „Sommermärchen“ hoffen? Diese Frage stellt sich spätestens ab heute, wenn die Weltmeisterschaft in Russland eröffnet wird.

Mit ihrem Auftaktspiel am Sonntag, 17. Juni, in Moskau gegen Mexiko wird die WM-Gruppenphase eingeläutet, in der bis zum 27. Juni die Teilnehmer der Achtelfinals gesucht werden. Bei deutscher Beteiligung im Viertelfinale am 6. oder 7. Juli, lädt das Bühnenhaus-Team und das Stadtmarketing zum „Auswärtsspiel“ in die Dreifachturnhalle auf der Hüls ein. Gleichzeitig findet das 24. Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival auf der Hüls-Wiese statt.

Torsten Pauli, Hausgastronom des Konzert- und Bühnenhauses der Wallfahrtsstadt, zeigt alle WM-Vorrundenspiele mit deutscher Beteiligung in Kevelaers „guter Stube“ oder in der Öffentlichen Begegnungsstätte. Die einzige Ausnahme ist das Viertelfinal-Spiel, das hoffentlich mit deutscher Beteiligung, am 6. Juli oder 7. Juli um 20 bzw. 16 Uhr, stattfindet. Dann geht’s für alle Fußball-Fans und „Rudelgucker“ raus ins „Grüne“. Für dieses Spiel wird die „Fankurve“ in die Dreifachturnhalle verlegt. Torsten Pauli und das Stadtmarketing ermöglichen das Mitfiebern mit der Nationalmannschaft live auf einer Großleinwand in der „Fan-Kurve-Hülspark“. Die nötige „Infrastruktur“ in Form von Bier, diversen Kaltgetränken und sogenannten „Bierbegleitspeisen“ wird vom Bühnenhausteam selbstverständlich angeboten. Außerdem können die Fußballfans mit einigen Überraschungen rechnen, die von Torsten Pauli vorbereitet sind.

In diesem Jahr findet zeitgleich auf der Wiese nebenan das 24. Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival statt, das auch ganz im Zeichen der Weltmeisterschaft steht. Dort können alle Besucher die Festival-Atmosphäre genießen, Spiele ausprobieren, mit dem „Ballon am Kran“ fahren und mit den Ballönern fachsimpeln.

Einlass in die Dreifachturnhalle ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.