Werfen, springen und um die Wette laufen

Fast 60 Kinder fanden sich zum Kinderleichtathletiksportfest im Hülsparkstadion Kevelaer ein und brachten Geschwister und Eltern als begeisterte Zuschauer und Helfer mit. Insgesamt waren sieben Team Teams aus Uedem und Kevelaer am Start und sorgten für ein buntes Bild im weiten Rund.

Bei herbstlichem, aber bis zuletzt trockenem Wetter hatte die Leichtathletikabteilung die Kinder der Altersgruppen U8 (6-7 Jahre), U10 (8-9 Jahre) zum gemeinsamen Sportfest eingeladen.

Die jüngsten Kinder maßen sich bei der Hindernisstaffel, dem Druckwurf, dem Zielweitsprung und dem 30 Meter Lauf.

Die acht- und neunjährigen Kinder traten zur Hindernisstaffel, dem Stoßen, der Weitsprungstaffel und der 40 Meter Sprintstrecke an. Ein gemeinsamer 800-Meter-Lauf rundete den stimmungsvollen Wettkampf ab.

Nach einem kurzweiligen und intensiven Wettkampf, in dem die Kinder ihr Bestes gaben, konnte so in jeder Altersgruppe unter großem Jubel eine Mannschaft zum Sieger gekürt.

In der Altersklasse U8 lag das Team Kevelaer II vorne, bei den Acht- und Neunjährigen durften die Uedemer Knöllekes den Sieg bejubeln.

Unter dem Beifall der Eltern nahmen die Kinder ihre Urkunden sowie einen Lutscher in Empfang. Neben guten Einzelleistungen standen aber auch der Spaß und die Freude an der Leichtathletik im Vordergrund. Viele Kinder nehmen die erste Erfahrung eines gemeinsamen Wettkampfes stolz mit nach Hause.

Auch für das leibliche Wohl wurde gesorgt. Die jungen Sportler und Zuschauer konnten sich stärken, bevor sie müde aber zufrieden nach Hause entlassen wurden.