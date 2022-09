Die Skate-Abteilung des KSV veranstaltet am 3. September ein Skate-Event mit Contest, Graffiti und Hip Hop Es wird kreativ, sportlich und laut

Beim Skate-Contest in Kevelaer soll der Spaß am Sport im Mittelpunkt stehen. Foto: Lass rollen

Wenn’s nach den Organisatoren geht, wird das erste große Skate-Event am Samstag in Kevelaer „einfach fett“. Die beiden Mitgründer der KSV-Abteilung „Lass rollen“, Stephan Osterkamp und Thomas Meyer, haben sich etwas Großes in den Kopf gesetzt. Die Veranstaltung „K-Vibes“ am kommenden Samstag, 3. September, soll nicht nur die Herzen der Skaterinnen und Skater höher schlagen lassen, sondern auch alle anderen vom besonderen Flair der Skater-Szene überzeugen.

Im Mittelpunkt des Events soll der Skate-Contest mit Beginn gegen 13 Uhr am Samstagmittag stehen. Alle Teilnehmenden haben dabei jeweils zwei Mal eine Minute den Park ganz für sich allein, um ihr Können unter Beweis zu stellen. In den Kategorien „unter 18 Jahre“ und „ab 18 Jahre“ treten die männlichen Teilnehmenden gegeneinander an, die Mädchen und Frauen fahren in ihrer eigenen Kategorie. Aufgezeichnet wird das Ganze von „Birdie“, einem Filmteam aus Kevelaer – live gestreamt auf eine Leinwand, die direkt neben der Bahn aufgebaut sein wird.

Graffitis sollen Hallen aufwerten

Ob der Contest aber tatsächlich das Highlight am Samstag bilden wird, bleibt abzuwarten. Denn kurz vor Veranstaltungsbeginn ist den Organisatoren eine weitere Aktion quasi in die Hände gefallen, die in der Wallfahrtsstadt durchaus für Aufsehen sorgen könnte: Am Samstag ab 9 Uhr, und vermutlich auch bereits am Tag davor und danach, werden K…