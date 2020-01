Knapper Sieg gegen Friedrichsfeld

Nach der erfolgreichen Hinrunde für die Handballer des Kevelaerer SV und dem vierten Platz in der Tabelle, spielen die Mädchen und Jungen der E-Jugend mit Trainer Sven Croon jetzt in der Kreisliga. Das bedeutet natürlich, dass man ausnahmslos starke Gegner hat. Der erste Gegner in einem vorgezogenen Spiel war der SV Friedrichsfeld.

Der SV Friedrichsfeld ist in der parallelen Vorrundengruppe Fünfter geworden und sollte leistungsmäßig auf dem Niveau der Kevelaerer sein. Und so war der Spielverlauf dann auch.

Der KSV konnte sich zwar anfangs leicht mit drei Toren absetzen, aber Friedrichsfeld gelang es bis zur Pause auf 10:10 auszugleichen. Auch nach der Pause das gleiche Bild. Der KSV konnte sich abermals absetzen, aber Friedrichsfeld blieb dran und konnte kurz vor Schluss zum 20:20 ausgleichen. In den letzten zwei Minuten waren es dann aber Jona Stevens und Mats Herbe, welche den 22:20-Erfolg sicherstellten.

Insgesamt merkte man der Mannschaft noch die Winterpause an. Nicht alle Pässe kamen beim Mannschaftskollegen an und auch im Abschluss ließ man die eine oder andere Gelegenheit liegen. Schön ist es, dass die mannschaftliche Geschlossenheit weiter wächst und so auch der Druck auf die Leistungsträger vermindert wird.

Für den KSV spielten im Tor Maximilian van de Loo und Delal Ayhan. Auf dem Feld waren Jos Thyssen (2 Tore), Jona Stevens (8 Tore), Leon Wehling (1 Tor), Mats Herbe (2 Tore), Tristan Goldkuhle (1 Tor), Kai Schaffers, Elena van Well, Jesper van der Hejden, Fee Rieger und Matti Bräuer (8 Tore).

Weiter geht es am Sonntag, 19. Januar. Um 11.30 Uhr ist bei der HSG Alpen/Rheinberg Anwurf für die E-Jugend des KSV.