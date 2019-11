40 Jahre und kein bisschen Müde

Die „Bücherstube im Zentrum“ feiert in diesen Tagen ihr 40-jähriges Jubiläum. Und das Besondere: Die Firmengründerin führt das Geschäft von Anbeginn an und ist mit ihrer Buchhandlung bei Kevelaerern und Gästen der Stadt eine feste Größe. Das Flair des „in Ruhe Stöberns“ und die gute Beratung in den unterschiedlichen Genres, der Kaffee und das Gebäck in der gemütlichen Lese-Ecke – all das ist Markenzeichen der „Bücherstube im Centrum“.

Von Anfang an

Am 17. November 1979 fiel der Startschuss für den Schritt in die Selbständigkeit, den die gelernte Buchhändlerin Gertrud Aengenheyster nach Ausbildung und einigen Jahren Berufserfahrung in Düsseldorf und Krefeld wagte. Sie ergriff die Chance und sie wagte den mutigen Schritt. Galt es doch als junge Mutter von zwei Kindern (zur damaligen Zeit noch ohne Möglichkeiten einer Mittagsbetreuung) gemeinsam mit Familie und Freunden Tag für Tag die Herausforderung zu meistern und als junge Unternehmerin Fuß zu fassen.

Doch das Jubiläum zeigt: die Herausforderung wurde gemeistert und der Erfolg dauert an. Nicht weg zu denken ist für Kevelaerer und für Kunden der Region hinaus die „Bücherstube im Centrum“. Der zunächst am Kapellenplatz beheimatete Buchladen glich, so die Inhaberin selbst, in den ersten Tagen nach der Eröffnung eher einem Blumenladen als einer Buchhandlung.

Guter Start, darf man heute sagen, denn die Blumen hießen nicht nur Gertrud Aengenheyster willkommen, standen die Willkommens-Geschenke doch eher für großes Interesse und als Zeichen der Unterstützung und der Freude über die Bereicherung am Einkaufsstandort Kevelaer. Das zunächst überschaubare Sortiment der Buchhandlung wuchs ständig. Und schon damals nannte man den Kinderbuch-Bereich ein Schwerpunkt-Angebot, waren Kinderbuch-Präsentationen in Kindergärten und Schulen der Region gang und gäbe.

Umzug an die Hauptstraße

Nach zehn Jahren und mit einem inzwischen gewachsenen Mitarbeiterstamm entschloss sich Gertrud Aengenheyster in das elterliche Haus an der Hauptstraße 50 zu ziehen und fortan den Namen „Bücherstube im Centrum“ zu führen. „Lassen Sie mich die Entwicklungslinie einer gelernten Büchhändlerin nachziehen, die elf Jahre nach dem Schritt in die Selbstständigkeit heute über ein Geschäft verfügt, das hinter einer herrlichen Gründerzeit-Fassade einen innerstädtischen Akzent setzt, den man schwerlich übersehen kann,“ sagte Laudator Hans-Josef Kuypers, damaliger Geschäftsführerder Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft mbH der Stadt Kevelaer bei der Verleihung des Marketing-Preis Kevelaer im Jahre 1990.

Diese Auszeichnung stand und steht für das Wirken der „Bücherstube im Centrum“ bis zum heutigen Tag. Buchlesungen bekannter und lokaler Schriftsteller, Lesungen von New-Comern und das in den eigenen Räumen oder im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte gehören zum Portfolio. Mit der Lesung von Anne Gesthuysen im vergangenen Januar füllt Gertrud Aengenheyster letztlich den großen Saal im Konzert- und Bühnenhaus. Gerne unterstützte Sie mit einem Stand auf dem Kevelaerer Krippenmarkt und bereicherte das Programm mit Märchenlesen und Geschichtenerzählen.

Herzliche Einladung

„Wir freuen uns auf einen schönen Tag – feiern Sie mit uns“ so die Einladung der „Bücherstube im Centrum“ am Samstag, 16. November, ab 9.30 Uhr. Der Grüffelo kommt zu Besuch, es gibt Gewinnspiele für kleine und große Kinder und Musik von „ZweiPunkt“.

Herzlichen Glückwunsch

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer gratuliert der „Bücherstube im Centrum“ herzlich zum 40-jährigen Bestehen und freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit insbesondere im Bereich „Autorenlesungen“.