Für KB-Leser*innen haben sich die Initiator*innen etwas Besonderes einfallen lassen Wettener Familie startet Blühstreifen-Aktion

Ernst Deselaers wird mithilfe von Patenschaften einen Blühstreifen an der Wettener Straße anlegen. Foto: eg

Man sieht sie seit einiger Zeit immer häufiger im Stadtbild: Wildblumenwiesen. Der eine legt sie im eigenen Garten an und auch die Stadt sät in Kevelaer immer wieder Wildblumen auf ausgewählten Flächen aus. Im größeren Stil möchte sich daran jetzt auch Familie Deselaers aus Wetten beteiligen. Mithilfe von Patenschaften möchten die Betreiber*innen eines landwirtschaftlichen Betriebes Wildblumen auf sogenannten Blühstreifen aussäen.

Ganz neu ist die Thematik für die Familie nicht, erzählt Ernst Deselaers. Seit einigen Jahren werden bereits sogenannte Greening-Maßnahmen (siehe Infokasten) durchgeführt. Das reicht der Familie allerdings nicht. Einige Flächen seien bereits eingesät, sagt Deselaers. Diese Flächen werden auch weiterhin gepflegt. Eine Blühfläche, die die Familie im vergangenen Jahr im eigenen Garten angelegt hat, ließ die Begeisterung für die Thematik noch größer werden, erklärt Deselaers. „Wir haben das letztes Jahr hier im Garten gemacht und waren überrascht, was da so kreucht und fleucht.“

Deshalb sollen in diesem Jahr neue Flächen hinzukommen – unter anderem entlang der Niers, zwischen zwei Waldgebieten in Wetten und auch an der Wettener Straße zwischen Wetten und Kevelaer. Damit würde die insgesamt eingesäte Fläche auf 8.000 Quadratmeter ausgeweitet werden, sagt Deselaers. Je nachdem wie viele Pat*inn…