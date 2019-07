Silhouette neu gestaltet

Kevelaer hat mit dem neuen Gradierwerk (rechts) ein attraktives Gebäude erhalten, das mit der Fertigstellung im kommenden Jahr sicherlich allein wegen der Architektur (Anlehnung an die Jakobsmuschel) viele Besucher anziehen wird. Daher war es naheliegend, das Objekt mit in die Silhouette aufzunehmen. Das KB-Team hat in Zusammenarbeit mit der Agentur Oneline-Media die neue Silhouette konzipiert.