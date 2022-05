Tatjana Wölper wollte das Kevelaerer Stadtcafé eigentlich nur als Servicekraft verstärken Und plötzlich selbstständig…

Tatjana Wölper betreibt seit April 2022 das Stadtcafé an der Busmanstraße in Kevelaer. Foto: eg

Ihre Leidenschaft galt schon immer der Gastronomie. Neun Jahre lang hat sie die Menschen im Gelder Dyck bewirtet. Und eigentlich wollte Tatjana Wölper dann zu Jahresbeginn lediglich ihren Arbeitsplatz wechseln, um Arbeitszeiten und Kinder besser vereinbaren zu können. Nachdem sie im Februar dann im Stadtcafé bei Tim Janßen anfing, fand sie sich zwei Monate später plötzlich in der Selbstständigkeit wieder.

„Damit schockst du mich jetzt gerade ein bisschen“, habe sie zu Tim Janßen, Inhaber des Stadthotels am Bühnenhaus und des ehemaligen „Waldhaus Dicks“ (heute „Waldhaus Weeze“), gesagt. Lange hatte das Café an der Busmannstraße unter Leitung des Unternehmers nicht geöffnet, da sollte es eine neue Leitung bekommen. So wirklich viel Bedenkzeit habe sie trotz der spontanen Anfrage nicht gebraucht, sagt Wölper, die nach wie vor als Aushilfe im Gelder Dyck tätig ist. „Aber natürlich hat man im Hinterkopf immer noch die Bedenken: Was ist, wenn ich das Café doch wieder schließen muss, weil die nächste Mutation um die Ecke kommt?“ Nach fachmännischer Beratung und dem Abwägen möglicher Schwierigkeiten hat sich die 28-Jährige schließlich für den Schritt in die Selbstständigkeit entschieden.

In Kevelaer angekommen

Der Wunsch, ein kleines eigenes Lokal zu haben, sei schon länger präsent gewesen. Und da ihr zweiter Tr…