Bei den Deutschen Meisterschaften über den Halbmarathon in Hannover ging Ulrike Zeitz-Kempkens für die Leichtathletikabteilung des Kevelaerer SV an den Start. Über 10.000 Läufer und Läuferinnen liefen bei diesem Stadtlauf die Distanz von 21,1 Kilometer. Nach einem Wetterumschwung strahlte die Sonne vom Himmel. Die plötzlich sehr warmen Temperaturen bereiteten vielen Läufern große Probleme. Schon vor dem Start war klar, Bestzeiten können an diesem Tag nicht gelaufen werden. So stellte Uli in Absprache mit ihrem Trainer die Lauftaktik um und lief von Beginn des Rennens an ein gleichmäßiges Lauftempo. Diese Strategie sollte sich auszahlen. Viele Läufer mit zu hohem Anfangstempo konnten die Geschwindigkeit nicht halten und verloren auf den letzten Kilometern entscheidene Sekunden.

Ulrike schaffte mit 1:37,34 Stunden eine gute Zeit und einen 11. Platz in ihrer Alterswertung. Im Ziel wurde Uli dann von ihrem stolzen Ehemann Ralf Kempkens (Foto) in Empfang genommen und beglückwünscht.