K-VIBEZ verlost Grafitti-Auto für SKATE-AID

Das erste Kevelaerer Streetart-Festival „K-VIBEZ“ (das KB berichtete) war ein voller Erfolg. Mit Unterstützung starker, lokaler Partner und der Stadt Kevelaer konnte am 3. September im und um den 2021 eingeweihten Skatepark gezeigt werden, was mit vereinten Kräften machbar ist. Diese positive Kraft soll nun zu einem guten Zweck gebündelt werden: Unterstützt und organisiert von Mike Püllen, Geschäftsführer der Autolackiererei „STARLACK“, wurde während und nach dem Festival ein durch „AUTO RAULF“ zur Verfügung gestellter Mercedes durch Graffiti-Künstler neu gestaltet und durch „STARLACK“ finalisiert. Dieser wird nun von „LASS ROLLEN Skateboarding“ und „STARLACK“ für die Hilfsorganisation „SKATE-AID“ verlost. „SKATE-AID“ unterstützt und plant Hilfsprojekte rund um den Globus, in welchen etwa in Ländern der dritten Welt Kindern der Zugang zum Skateboarding ermöglicht wird, um deren Alltag zu verschönern und Perspektiven zu entwickeln. Das Fahrzeug kann neben dem Rathaus Kevelaer bewundert werden. Lose können noch bis Dienstag, 4. Oktober, zum Preis von € 10,00 im Tourist Center im Rathaus der Stadt Kevelaer erworben werden. Die Verlosung findet am 5. Oktober 2022 statt. Der Gewinner wird über die Social Media Kanäle von „Lass Rollen Skateboarding“, „StarLack Autolackiererei“ und der Stadt Kevelaer bekannt gegeben.