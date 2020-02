Die Kevelaerer hatten das letzte Wort

Nach ziemlich genau einer Stunde hatte der Kevelaerer SV in eigener Halle den SV Bedburg-Hau deutlich mit 3:0 besiegt. Dabei wechselte Heike Thyssen munter in der Startaufstellung. Auf den Außenpositionen stellte sie Marco Bergers und Marc Ophey auf, die ihre Aufgaben gut lösten und der KSV war im Satzverlauf immer deutlich in Front.

Insbesondere Bergers fühlte sich auf der Außenposition wohler als auf der Mittelblockerposition. Auf dieser wurde er in der Vergangenheit gerne mal von Heike Thyssen eingesetzt. Die Mannschaft aus Bedburg-Hau, die auf ihren Diagonalangreifer Stephan Reinders verzichten musste, konnte zu keiner Zeit den KSV in Bedrängnis bringen und verlor Satz eins mit 17:25.

Nahezu unverändert ging der KSV in Satz zwei und ließ es geruhsamer angehen. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die allerdings spielerische Höhepunkte vermissen ließ. Beim Stand von 23:23 reichten dem KSV zwei konzentrierte Aktionen, um auch Satz zwei zu gewinnen.

Abstand zum Relegationsplatz

Im dritten Satz ging Bedburg-Hau zwar schnell mit 4:0 in Führung, aber danach übernahm der KSV erneut das Kommando. Nach dem 7:7 Ausgleich setzte sich der KSV Punkt für Punkt ab und gewann letztendlich auch den dritten Satz mit 25:18. Garant des Erfolges war neben einer guten Mannschaftsleistung auch Mirko Novak, der mit seinen Angriffen oft das letzte Wort hatte. Mit 22 Punkten steht der KSV auf dem vierten Tabellenplatz und sollte mit nun neun Punkten auch genug Abstand zum Relegationsplatz haben. Für den Kevelaerer SV II spielten: Bergers, Derrix, Janßen, Nobbers, Novak, Ophey, Reschke, Thyssen, Tönißen, Verhoeven.

Weiter geht es für beide Volleyball-Teams am Samstag, 8. Februar 2020. Um 16 Uhr ist der Gegner der zweiten Mannschaft die SG Duisburg II. Gespielt wird im Gymnasium in den Filder Benden in Moers. Die erste Mannschaft tritt im Lessing-Gymnasium und -Berufskolleg Düsseldorf gegen den ART Düsseldorf II an. Anpfiff ist hier um 17 Uhr.