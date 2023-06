Fitteste Firma, Behörde oder Verein gesucht

Gesucht werden die Fittesten! Die Volksbanken an der Niers und Kleverland sowie der „KreisSportBund“ und die AOK laden erstmals nach der Pandemie wieder zum großen Sportabzeichen-Wettbewerb. Neu in diesem Jahr: Der große Sportabzeichen-Tag am 24. Juni 2023 im Hülsparkstadion in Kevelaer.

Zusammengehörigkeit

Gemeinsam Sport zu treiben, fördert nicht nur die persönliche Fitness, sondern auch das Zusammengehörigkeitsgefühl. Teams aus Firmen oder Vereinen sind daher eingeladen, im Rahmen des Wettbewerbs gemeinsam das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. In den vier Kategorien Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination kann dabei aus einer Vielzahl von Übungen ausgewählt werden.

Siegprämie

Die entsprechenden Leistungsanforderungen sind mit ein wenig Training in der Regel für alle zu schaffen. An verschiedenen Sportabzeichen-Treffpunkten stehen erfahrene Übungsleiterinnen und -leiter für das Training und die Abnahme des Sportabzeichens zur Seite. Die Teams, welche die meisten Sportabzeichen sowie die höchste Punktzahl in einer Kategorie erreichen, dürfen sich über die Auszeichnung „Die Fittesten“ sowie eine Siegprämie freuen. Zusätzlich verlost der KreisSportBund unter den fittesten Vereinen zwei Traineraus- oder Fortbildungen und die fittesten Firmen haben die Chance auf den Gewinn einer Gesundheitsmaßnahme der AOK Rheinland/Hamburg.

24. Juni 2023 in Kevelaer

Den Auftakt des Wettbewerbs bildet in diesem Jahr erstmals der große Sportabzeichen-Tag am 24. Juni 2023 im Hülsparkstadion Kevelaer. Von 10 bis 14 Uhr gibt es hier die Gelegenheit, in der Gemeinschaft zu trainieren oder das Sportabzeichen abzulegen. Familienangehörige sind ebenfalls willkommen. Edeka Brüggemeier unterstützt die Sportlerinnen und Sportler an diesem Tag kostenfrei mit Obst, Müsliriegeln und Getränken.

Am Sportabzeichen-Wettbewerb teilnehmen kann jede Firma, Behörde, Verein und auch Hilfsorganisationen. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 5 Personen je Gruppe. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung beim KreisSportBund erforderlich, unter 02831 928-22 oder d.tutsch@ksb-kleve.de.