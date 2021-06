Neuer Trainer und neue Mannschaft

Trotz Corona hat sich im Seniorenbereich des Kevelaerer Sportvereins einiges getan. Ab sofort schickt der KSV eine neue Herrenmannschaft ins Rennen, sodass sich der Seniorenbereich nun auf vier Mannschaften erweitert hat. Auch neue Trainer konnten gewonnen werden.

„Wir freuen uns, dass wir nun ca. 100 Fußballer in unseren eigenen Reihen begrüßen können – in der aktuellen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Umso mehr sind wir stolz darauf, die Fußballer für uns gewonnen zu haben beziehungsweise bei uns halten zu können“, erklärt der Vorstand. Somit gab es zwangsläufig auch personelle Veränderungen in den Trainerteams:

Das Trainerteam der 1. Mannschaft in der Kreisliga A wird bestehen bleiben und mit Patrick Znack und Marcel Kempkes in die neue Saison starten.

Neu besetzt wurde die Trainerstelle in der 2. Mannschaft in der Kreisliga B. Mit Michael Moll konnte ein alter Kevelaerer wieder zurückgewonnen werden. „Michael hat hier in den letzten Jahren als Jugendtrainer einen bleibenden Eindruck hinterlassen, so dass es für uns nun ein Gewinn ist, ihn als Trainer für die anstehenden Aufgaben in der 2. Mannschaft begeistern zu können“, freut sich der Vorstand über diese Trainerpersonalie. Auch freut sich der Vorstand über die Zusage von Stefan Heufs. Er bleibt als Co-Trainer der 2. Mannschaft erhalten und wird die ambitionierten Ziele weiterhin mitgestalten.

Auch die 3. Mannschaft hat sich neu aufgestellt. Neben Patrick Janssen als Trainer wird nun neu Philipp Drissen als spielender Co-Trainer einsteigen. Der scheidende Co-Trainer Bernd Hebben wird ab sofort Trainer der 4. Mannschaft und startet das Abenteuer mit seinem spielenden Co-Trainer Florian Voss. Der scheidende Co-Trainer Rene Laermann wird als „Bindeglied“ für einen reibungslosen Ablauf zwischen 3. und 4. Mannschaft eingesetzt.

Torwart-Trainer im Seniorenbereich bleibt weiterhin Andre Heckens.

„Wir freuen uns sehr über die zusammengestellten Trainerteams, die sich der Aufgabe im Seniorenbereich hier beim KSV stellen. Alle Trainer sind ambitioniert und wollen einiges erreichen. Vor allem gehen die Trainer mit viel Spaß an die Sache“, heißt es seitens des Vorstandes.