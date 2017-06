Traumfinale gegen KSV: DJK Twisteden gewinnt innogy-Cup

Die DJK Twisteden hat rund zwei Wochen nach dem Saisonende in der Kreisliga A dort weitergemacht, wo die Mannschaft von Trainer Andreas Holla aufgehört hat: Tore schießen und Spiele gewinnen am Fließband. Am vergangenen Sonntag sicherte sich die DJK nach dem Meistertitel in der A-Liga auch den ersten Platz beim innogy-Soccer-Cup, dem Nachfolge-Turnier des ehemaligen Diebels-Offensivpokals.