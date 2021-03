Dass in Sachen Sport wegen Corona in den vergangenen Monaten nicht viel möglich war, liegt auf der Hand. Der SV Union Winnekendonk hat jetzt mit Hinblick auf erhoffte Lockerungen im Rahmen des zweiten Shutdowns eine „Challenge“ auf die Beine gestellt, die auf der einen Seite einen vorsichtigen Start zur Normalität darstellen soll, in erster Linie aber Abwechslung und Bewegungsmöglichkeit unter Berücksichtigung aller aktuell geltenden Beschränkungen bietet.